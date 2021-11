Internazionalizzazione imprese: come possono operare con successo in Cina e Russia?

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Qual è la decisione migliore che un’azienda italiana deve prendere, e come deve fare, per sviluppare la propria presenza inconsiderando sia le aperture di Mosca e Pechino a realizzare joint venture commerciali e produttive in loco, sia i comportamenti delle imprese concorrenti europee? E' quanto sarà spiegato nel corso del webinar gratuitoin programma mercoledì 10 novembre dalle ore 9.30 alle 10.30, organizzato dain collaborazione cone con la partecipazione diInterverranno:(presidente Livolsi &Partners); Chiara Fanali (Area Internazionalizzazione e Commercio estero Assolombarda), che proporrà i risultati dell’indagine condotta da Assolombarda;(direttore Divisione Internazionalizzazione Livolsi &Partners), che, oltre a illustrare il quadro d’insieme, fornirà la check list operativa per la creazione di una joint venture commerciale/industriale in Russia e in Cina;(Chief Business Officer SIMEST), che esporrà gli strumenti che la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti mette a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane;(Sviluppo internazionalizzazione imprese Intesa Sanpaolo), che relazionerà sui propri prodotti e servizi offerti in Italia e all’estero per favorire l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze produttive e imprenditoriali."I risultati dell’indagine svolta da Assolombarda su un campione di 1.200 imprese associate - spiega Adirettore Divisione Internazionalizzazione Livolsi&Partners -daranno un’indicazione delSimest proporrà unaggiornamento sulle soluzioni a sostegno dell’internazionalizzazione delle nostre PMI, in particolare circa la creazione di joint venture in tali mercati. Intesa San Paolo offrirà, con l’obiettivo di sostenere il business delle imprese e lo sviluppo della loro presenza internazionale, una panoramica dei propri prodotti e servizi finanziari a disposizione delle imprese italiane in questi importanti mercati esteri".“In uno scenario competitivo e globalizzato come l’attuale – dichiarapresidente Livolsi &Partners - è basilare essere presenti direttamente negli Stati dove si fa business. Alle nostre aziende serve un cambio di paradigma: fino a qualche anno fa cercavano un partner locale per commercializzare i loro prodotti sui mercati esteri, oggi devono trovare un’impresa locale per creare joint venture non solo commerciali, ma se possibile anche produttivi".