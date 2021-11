Listini europei prudenti, focus sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Buzzi Unicem

DiaSorin

Banca Generali

STMicroelectronics

Telecom Italia

Nexi

CNH Industrial

Enel

Salcef Group

Tinexta

Brunello Cucinelli

Banca Ifis

Cattolica Assicurazioni

FILA

doValue

Juventus

(Teleborsa) -con gli investitori che aspettano i dati in arrivo in settimana sui prezzi al consumo in Cina e, soprattutto, negli Stati Uniti. Le aspettative del mercato sono di una fiammata più consistente in scia alla spinta dei prezzi dell'energia e ai colli di bottiglia lungo la supply chain.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,157. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.814,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,55%.Invariato lo, che si posiziona a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,85%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.746 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.450 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2%) sostenuta dai risultati di bilancio, ma anche dall'ok della Camera USA al piano infrastrutture, Bene inoltre(+1,67%),(+1,51%) e(+1,28%).Giù, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,30%.scende dell'1,08%.del FTSE MidCap,(+4,35%),(+2,94%),(+2,82%) e(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,43%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.