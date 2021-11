MaaT Pharma, debutto positivo su Euronext Paris

MaaT Pharma

(Teleborsa) -, azienda francese specializzata nella ricerca e sviluppo di bioterapie del microbiota, sta registrando un. Il titolo scambia sopra quota 13,8 euro per azione a metà seduta, in rialzo di oltre il 2% rispetto al prezzo di riferimento di 13,5 euro indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 128,4 milioni di euro. L'offerta ha raccolto circa 31,5 milioni di euro. Si tratta dellae la 175esima totale sui mercati Euronext per quest'anno.Fondata nel 2014 e con sede a Lione, MaaT Pharma sta sviluppando un approccio terapeutico innovativo in oncologia attraverso la modulazione del microbiota intestinale. L'azienda sta attualmente, il più avanzato dei quali è pronto per entrare negli studi clinici di Fase 3, per migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti con malattia del trapianto contro l’ospite (GvHD)."Questa IPO apre un nuovo capitolo nella storia di MaaT Pharma e rappresenta una pietra miliare importante per il nostro settore, in quanto è la", ha commentato Hervé Afagard, co-fondatore e CEO di MaaT Pharma. "I fondi raccolti ci consentiranno di portare avanti il nostro piano di sviluppo clinico e industriale e di accompagnare il nostro prodotto MaaT013 nella Fase III e poi verso una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio - ha aggiunto -a beneficio di milioni di pazienti".