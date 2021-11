Manovra, Superbonus: il tetto Isee su villette resta, la parola ora al Parlamento

(Teleborsa) - Sale il pressing dei partiti che hanno di cancellare il tetto adiper l'accesso aldel 110% anche per i proprietari di abitazioni unifamiliari. Secondo quanto ha riportato Ansa il limite sull'Isee sarà mantenuto dal Governo nel testo così come previsto nella bozza di manovra ma sarà discusso inche potrà intervenire attraverso gli emendamenti. Palazzo Chigi invece interverrà sue dello, che sarà prorogato per tutti i bonus, e non solo per il 110 come previsto nelle bozze.Il tetto Isee per leper il Superbonus è "assurdo" e va "abolito". hanno commentato la misura i responsabili economia e attività produttive della Lega,. La Lega "si opporrà a chiunque voglia limitare" lo strumento "complicandone l'applicazione o restringendo arbitrariamente la platea". Fatti salvi i controlli per "scongiurare abusi", che si potrebbero risolvere con la "certificazione di un professionista", come suggerisce il vicepresidente della commissione Finanze della Camera, escludere le villette, dicono anche i parlamentari trentini, sarebbe un "grave errore".