Mondadori festeggia via libera Antitrust acquisto De Agostini Scuola

Mondadori

FTSE Italia Star

gruppo editoriale

Mondadori

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,61%.Il titolo festeggia il via libera dell'Antitrust all'acquisto del 100% di De Agostini Scuola. “Siamo estremamente soddisfatti di poter procedere con l’acquisizione di De Agostini Scuola, un’operazione coerente con la nostra strategia di focalizzazione sul core business dei libri” - ha dichiarato-. “, il più importante compiuto negli ultimi 15 anni,e di conseguire una posizione di leadership nel mercato dell’editoria scolastica", ha concluso Porro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,212 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,077. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,347.