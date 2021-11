Si muove in territorio negativo il comparto italiano auto e ricambi (-0,90%)

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Stellantis

Ferrari

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 350.669,1, in diminuzione di 3.180,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 653, dopo aver avviato la seduta a 660.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,98%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.