TXT, ricavi e margini in crescita in 9 mesi 2021. Guarda a M&A

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche, ha registratopari a 66,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 39,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare, 6,3 milioni di euro sono arrivati da software e 60,4 milioni di euro da progetti e consulenza specializzata. L'è stato di 8,8 milioni di euro (+43,1%), dopo investimenti in ricerca e sviluppo in prodotti proprietari per 5,1 milioni di euro. L'è stato di 4,1 milioni di euro (+14,5%). La(Cassa) è positiva per 3,5 milioni di euro, "a favore della crescita accelerata del gruppo tramite investimenti in soluzioni proprietarie e acquisizioni strategiche", viene sottolineato."Il 2021, oltre che un ulteriore anno di straordinaria crescita per TXT, è un anno di importanti conferme circa solidità, prospettive e ambizioni del nostro gruppo", ha commentato il. "Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti e delle previsioni per il quarto trimetre, i quali ci permettono di perseguire con grande positività e determinazione nel piano di investimenti in soluzioni proprietarie specializzate e in, incrementando il valore e la profittabilità di TXT", ha aggiunto.