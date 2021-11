Andamento negativo per il settore utility italiano (-1,04%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 39.420,5, in diminuzione dell'1,04%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 379, dopo che ha esordito a 380.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.Tra i titoli adell'indice utility, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,55%.