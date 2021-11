Borsa, scatto in avanti di ePrice

ePrice

FTSE Italia All-Share

azienda leader dell'e-Commerce italiano

ePrice

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,60%.La società, stamane, prima dell'avvio dei mercati, ha chiarito con una nota di. "In relazione al comunicato stampa di venerdì 5 novembre scorso relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore Generalei, ePRICE precisa che non è a conoscenza delle motivazioni del dottor Gasperini che lo hanno portato alla risoluzione consensuale del rapporto", si legge nella nota della società in cui aggiunge che il CdA "anche alla luce degli esiti delle analisi che sta compiendo, si riserva di effettuare valutazioni relative all’assetto organizzativo della società".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,0281 Euro, mentre i supporti sono stimati a 0,0255. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,0307.