Confcommercio alza stime PIL e conferma ruolo strategico logistica e trasporti

(Teleborsa) -. Lo ha detto il Presidente di Confcommercio,in occasione dell'apertura del, aggiungendo "corriamo per recuperare nel 2022 i livelli pre-pandemici" anche se "per i consumi bisognerà attendere il 2023"., indicando per il 2021 un. Una crescita - ha affermato Sangalli - che rilancia la necessità di, usando anche iche ammontano a oltre 60 miliardi di euro per l’accessibilità sostenibile del Paese."La maggior parte di queste risorse si concentrano sul potenziamento delladestinata al trasporto passeggeri", ha ricordato il Presidente di Confcommercio, indicando che "il Paese non può rinunciare ai servizi di trasporto capillare, chegarantisce".dunqueche coinvolga lee le ferrovie e che favorisca il rinnovo del parto circolante, per affrontare "la grande sfida della transizione verde e della sostenibilità"."C’è bisogno di un sistema dei trasporti più efficace e più efficiente, più sicuro e più sostenibile, per un Paese più accessibile e pienamente integrato con i corridoi logistici europei", ha sottolineato Sangalli.Alsono stati anche presentati il dal Rapporto dell’Ufficio Studi sui trasporti e la sostenibilità ed il documento Isfort sulla Transizione ecologica dei Trasporti e della logistica e l’intermodalità, da cui emerge che la. In Italia, solo per i settori tradizionali (filiere legate a minerali e metalli, industrie del legno, dell’auto, della componentistica ecc.), la trasformazione riguarderà direttamente oltre il 10% degli addetti delle imprese private.contro il 20% dell’intera economia, e nel solo 2021 il 41,1% delle imprese dichiara di aver acquistato mezzi a minor impatto ambientale, il 18,1% ha compiuto azioni meno inquinanti, il 17% migliorato la capacità di carico di veicoli.e continua a pagare tributi sproporzionati per le emissioni climalteranti, mentre l’era dell’idrogeno verde è ancora lontana.Su, dal 2008 al 2018 ledel trasporto merci internazionale sono, a fronte di un aumento di merci trasportate del 34%. Si va verso la transizione, ma la rotta è incerta, poichéattualmente in costruzione è a(per la maggior parte GNL).L’autotrasporto e il trasporto merci marittimo, nei prossimi anni si prevede un aumento considerevole dei traffici su gomma che costringeranno l’autotrasporto a ridurre dell’80% le emissioni entro i 2030. Ma le risorse del Pnrr si concentrano quasi esclusivamente nelle reti ferroviarie per il trasporto passeggeri. Occorre invece sviluppare l’intermodalità e sostenere il rinnovo dei mezzi stradali e navali.