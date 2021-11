In calo la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo chiude in calo nonostante i record segnati dagli indici statunitensi dopo l'approvazione del piano sulle infrastrutture dal Congresso USA.L'indice giapponesetermina in calo dello 0,75%; mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.558 punti.Leggermente positivo(+0,23%); pressoché invariato(+0,01%).Sui livelli della vigilia(-0,16%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,15%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,25%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata piatta per l', che mostra un esiguo +0,15%.Il rendimento per l'è pari 0,06%, mentre il rendimento deltratta 2,92%.