In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,37%. Le Borse europee sono peggiorate in concomitanza con l'andamento contrastato di Wall Street dopo il dato sui prezzi alla produzione in netto rialzo a ottobre . Chiude in calo, che questa mattina ha annunciato la cessione dell'intera partecipazione rimanente nella turca Yapi Kredi. Crolla, dopo il downgrade di Goldman Sachs a "sell" da "neutral". Seduta negativa anche per, nonostante l'utile triplicato nei primi nove messi dell’anno. Rosso in chiusura pure per, con la trimestrale che ha risentito dell'aumento dei prezzi delle materie prime e la guidance per il margine EBITDA 2021rivista al ribasso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,20%, a 82,91 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sottotonoche mostra una limatura dello 0,36%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,97% sul; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,94%, terminando la seduta a 30.137 punti.In frazionale calo il(-0,68%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,42%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, in calo di 405,4 milioni di euro, rispetto ai 2,44 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,81 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,95%),(+1,00%),(+0,87%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,14%.In apnea, che arretra del 2,12%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.del FTSE MidCap,(+4,01%),(+2,81%),(+1,89%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,71%.Affonda, con un ribasso del 3,22%.