L'inflazione tiene in ostaggio le Borse europee

(Teleborsa) -Borse europee, giunte al giro di boa, confermano l'impostazione prudente evidenziata in avvio di seduta, con gli investitori che guardano alle nuove letture sull'inflazione, in arrivo questa settimana.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,158. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.823,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Invariato lo, che si posiziona a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,81%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%; poco mossa, che riporta un moderato +0,09%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.362 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,41% forte dei risultati di bilancio annunciati nei giorni scorsi.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,40%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,91%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,71%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%, dopo un report di Goldman Sachs che ha tagliato le stime di crescita del settore lusso, per il 2022.scende dell'1,52%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,85%),(+1,84%),(+1,77%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,87%.Affonda, con un ribasso del 2,81%.