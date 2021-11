Mercati europei prudenti con focus sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con gli investitori che guardano alle nuove letture sull'inflazione.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,159. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.825,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 82,49 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +111 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,83%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.708 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.421 punti.di Milano, troviamo(+2,00%),(+1,69%),(+1,57%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,96%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,12%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,55%),(+2,33%),(+2,18%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.