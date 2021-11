Nissan in utile nel semestre, alza guidance anno

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 168,6 miliardi al 30 settembre 2021 contro una perdita di 330 miliardi riportata nello stesso periodo di un anno prima. Lo annuncia la casa automobilistica che hadi utile per l'intero anno fiscale 2021.Nel primo semestre, ilconsolidato è di 3.95 miliardi di yen, mentre l'consolidato è pari a 139,1 miliardi di yen.. Per l'anno in corso, Nissan stima un utile netto a 180 miliardi di yen (dai precedenti 60 miliardi indicati), nonostante le carenze globali che pesano sulla sua produzione, grazie ai nuovi modelli e alla forte domanda. Il risultato operativo annuale è atteso salire a 180 miliardi da 150.