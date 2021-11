Novis Renewables (Falck Renewables-Eni) firma tax equity per impianto solare in USA

Falck Renewables

Eni

(Teleborsa) -, partnership traedper lo sviluppo di impianti solari, eolici onshore e storage negli Stati Uniti, ha annunciato la, da 29,6 MW, in Virginia. L'operazione è stata portata a termine con la sua collegata Novis Renewables Holdings.L'impianto, acquistato Westmoreland nel novembre 2020, è entrato in esercizio lo scorso 22 ottobre.. La produzione annuale stimata dell’impianto solare di Westmoreland è pari a circa 50 GWh, equivalenti al fabbisogno energetico di circa 4.700 famiglie statunitensi."Siamo soddisfatti di aver firmato questo tax equity financing per Westmoreland - ha commentato Jonathan Koch, presidente di Novis Renewables - Sin dagli inizi nel 2020, Novis ha dimostrato la sua capacità di sviluppare, acquisire e costruire progetti in tutti gli Stati Uniti. Questa firma è un grande".