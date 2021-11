Popolare di Sondrio, utile di 201,5 milioni di euro nei 9 mesi 2021

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Laha chiuso icon undi periodo pari a 201,5 milioni di euro, rispetto ai 64,4 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Ilsi è attestato a 390,4 milioni di euro, in aumento del 7,8% rispetto al 30 settembre 2020. Lesono cresciute del 12,7% a 258,9 milioni di euro. L'apporto delle attività finanziarie è pari a 100,7 milioni di euro, rispetto ai 4 milioni di euro del 30 settembre 2020). Il risultato include rettifiche sui crediti per 91,2 milioni di euro e oneri per la stabilizzazione del Sistema bancario per 34,7 milioni di euro."Gli ottimi risultati dei primi nove mesi del 2021 che sono stati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione confermano la capacità del Gruppo Banca Popolare di Sondrio di- ha commentato il- Siamo riusciti a superare con successo le pesanti ricadute economiche dell’emergenza pandemica e ora contribuiamo con convinzione alla fase di rilancio del Paese, in particolare delle sue aree più produttive nelle quali vantiamo la presenza più significativa della nostra rete".Nella versione phased-in, ilsi posiziona al 16,53%, il Tier1 Ratio è pari al 16,57% mentre il Total Capital ratio si attesta al 18,33%. Iammontano a 939 milioni, in decremento rispetto agli 1.092 milioni del 31 dicembre 2020 (-14%). Ldegli stessi sul totale finanziamenti netti risulta pari al 3,07%, in ulteriore calo rispetto al 3,72% di fine 2020. Ildel totale crediti non performing si posiziona al 58,1% (dal 52,4% del 31 dicembre 2020). Ilsi attesta allo 0,40%, in calo dallo 0,65% del 30 settembre 2020.La banca informa che, una volta concluso l'iter di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del progetto di Statuto finalizzato alla, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla convocazione dell'che, come previsto dalla normativa vigente, è chiamata a deliberare entro il 31 dicembre 2021.