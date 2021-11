Recovery, Massi (Corte Conti): "controllo sociale dei cittadini può prevenire sprechi"

(Teleborsa) - "Iper capire dove vanno a finire i soldi delle nostre tasse e aiutare a spenderli meglio. Come? Rendendo visibile l’accesso al bilancio dello Stato. In questo modo, ipossono controllare come vengono impiegate le risorse, circa 800 miliardi che ogni anno entrano nelle casse pubbliche e che. Questa la proposta lanciata daattuale segretario generale della Corte dei conti, magistrato contabile da 24 anni, daessendo stato anche ufficiale della Guardia di Finanza e al vertice di diversi ministeri, nel corso di un’intervista al mensile"La fase della ripartenza economica, con l’arrivo dei fondi del, porta inevitabilmente a parlare anche di controlli, istituzionalmente affidati aOccorre intensificarli ma occorre anche integrarli con un controllo sociale diffuso. Ed è per questo che possono entrate in gioco i contribuenti stessi per aiutare ad individuare e segnalare gli sprechi - aggiunge Massi - Ildel bilancio pubblico, gestito da Sogei per conto del ministero dell’Economia, sarebbe già in grado di supportare tale attività ed è uno dei più potenti in circolazione. Si potrebbe autorizzare, con tutte lenecessarie per l’identificazione, l’accesso diretto al sistema a ogni contribuente in regola con il pagamento delle tasse per consentirgli di sapere, semplicemente inserendo un codice fiscale o una partita Iva, dove sono finite tutte lenei confronti dell’intera pubblica amministrazione, rafforzando in maniera determinante il senso dello ‘stare insieme’ alla base della nostra Repubblica. Con l’arrivo delle risorse della sorveglianza sulla gestione è una necessità ancora più impellente. Per spendere meglio e anche più velocemente", conclude.