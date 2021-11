Reddito di libertà, arrivano fino a 400 euro per le donne vittime di violenza

(Teleborsa) -, un aiuto, in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà, istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione attraverso l’indipendenza economica. UN sostegno prioritariamente destinato a finanziareed ilIl reddito di libertà, viene erogato in un’unica soluzione per massimo dodici mesi, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma.E' destinato allericonosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.Per facilitare la presentazione telematica delle domande all’Inps, è statdi collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalle interessate.