Stevanato rivede al rialzo la guidance dopo terzo trimestre positivo

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha registratoi crescita del 37% a 214,5 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021 (rispetto allo stesso periodo del 2020), trainati da un aumento delle vendite in entrambi i segmenti ("Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions" e "Engineering"). Circa il 16% dei ricavi del terzo trimestre è attribuibile a soluzioni legate allada Covid-19.L'rettificato è cresciuto del 33% a 51,4 milioni di euro, con un margine EBITDA rettificato del 24%. L'è stato di 18,6 milioni di euro e l'(EPS) diluito è stato di 0,07 euro. Il gruppo sottolinea che sono stati "entrambi mitigati da un bonus discrezionale assegnato ai dipendenti per i loro notevoli sforzi negli ultimi 18 mesi", pari a 6,7 milioni di euro. L'utile netto rettificato è aumentato del 39% a 26,4 milioni di euro e l'EPS diluito rettificato a 0,10 euro. Ilè aumentato a 834 milioni di euro."Abbiamo mantenuto un forte slancio nel terzo trimestre, trainati da vendite solide, una solida pipeline di ordini e continui progressi sui nostri investimenti, innovazione e piani di espansione della capacità - ha commentato- Il nostro segmento Engineering ha prodotto risultati migliori del previsto a fronte dell'aumento della domanda dei clienti e siamodei ricavi per l'intero anno e aumentare il limite inferiore degli intervalli per l'EPS diluito rettificato e l'EBITDA rettificato".Nel corso del terzo trimestre, la società ha completato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) al NYSE e ha raccoltodi circa 380 milioni di euro. Di conseguenza, Stevanato Group ha unapositiva di 153,9 milioni di euro e le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontano a 428 milioni di euro al 30 settembre 2021. Leper l'anno fiscale 2021 dovrebbero essere inferiori a quanto previsto in precedenza, poiché si prevede che una parte di esse si sposterà nell'anno fiscale 2022.Dopo la revisione al rialzo della guidance,: ricavi compresi tra 825 milioni di euro e 835 milioni di euro; EPS diluito rettificato compreso tra 0,45 euro e 0,47 euro e un EBITDA rettificato compreso tra 214 milioni di euro e 217 milioni di euro. Il gruppo intende fornire una guidance per il 2022 quando pubblicherà i risultati di fine anno nel marzo 2022.