Adidas taglia outlook 2021 per problemi a supply chain e Cina

Adidas

(Teleborsa) - La società tedesca di abbigliamento sportivohaper vendite e profitti 2021 a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento e del difficile contesto di mercato in Cina. Ledel terzo trimestre sono aumentate del 3% a 5,752 miliardi di euro, mentre l'è sceso dell'8,5% a 672 milioni di euro. Le aspettative erano, rispettivamente, per 5,83 miliardi e 682 milioni di euro. Ilè leggermente diminuito al 50,1% (nello stesso periodo del 2020 al 50,3%) poiché gli effetti positivi delle vendite a prezzo pieno significativamente più elevate sono state compensate dall'impatto negativo delle fluttuazioni valutarie, dei costi della catena di approvvigionamento e di un mix di mercato meno favorevole."Adidas ha ottenuto buoni risultati in un- ha commentato il- Come conseguenza dei lanci di prodotti di successo, stiamo vivendo un forte slancio in tutti i mercati che operano senza grandi interruzioni. La crescita a due cifre nelle nostre attività dirette al consumatore in EMEA, Nord America e America Latina è una testimonianza della forte domanda dei consumatori per i nostri prodotti. Allo stesso tempo, stiamo navigando attraverso gli attuali vincoli della catena di approvvigionamento mondiale".Mentre la società continua ad aspettarsi che i ricavi a valuta neutrale aumentino di un tasso fino al 20%, prevede ora che la crescita raggiungerà "l'estremità inferiore di questo intervallo a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento più lunghe del previsto e delle impegnative contesto di mercato in Cina". Di conseguenza, Adidas stima che sia il margine operativo che l'utile netto (continuing operations) si attestino sultra il 9,5% e il 10% e tra 1,4 miliardi e 1,5 miliardi di euro.