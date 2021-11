Allianz migliora l'outlook 2021 dopo la trimestrale positiva

Allianz

(Teleborsa) -, società tedesca di servizi assicurativi e finanziari, ha registrato unpari a 2,111 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2021, rispetto ai 2.063 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno scorso e i 2.044 miliardi di euro attesi dal mercato. Alla luce di questo risultato, la società haper l'intero esercizio. Ora si aspetta un utile operativo 2021 nella "fascia alta" di un intervallo target compreso tra 11 miliardi di euro e 13 miliardi di euro, rispetto a un'indicazione precedente per la "metà superiore" di quella gamma."Questo è stato. Vedo questo come una conferma della nostra capacità di servire clienti e investitori allo stesso modo - ha affermatodi Allianz - Eventi meteorologici estremi e rapidi cambiamenti macroeconomici evidenziano l'importante contributo che assicuratori e gestori patrimoniali possono dare alla società. E i nostri solidi numeri dimostrano che possiamo farlo con una buona performance finanziaria".La compagnia assicurativa tedesca ha registrato neiun utile netto in crescita del 38,3% a 6,9 miliardi di euro, con un utile operativo in crescita del 27,2% a 9,9 miliardi di euro. I ricavi sono aumentati del 5% a 110,1 miliardi di euro, trainati dai contributi positivi di ciascuna delle sue attività nel ramo danni (+2,1%), vita e salute (+7%) e risparmio gestito (+12,3%).