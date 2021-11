Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione , ai massimi degli ultimi 30 anni.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,65%. L', in aumento (+1,37%), raggiunge 1.856,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 82,91 dollari per barile, in calo dell'1,47%.In salita lo, che arriva a quota +116 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sostenutacon un discreto guadagno dello 0,91%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,44% a 27.561 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.239 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,21 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,36 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,53% forte ancora dei risultati di bilancio annunciati nei giorni scorsi. Sostenuta dai conti ancheche mostra un ampio vantaggio dell'1,86%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,67%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,54%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,32%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.del FTSE MidCap,(+7,29%),(+6,86%),(+2,22%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,84%.