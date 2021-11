Borse caute. Piazza Affari è positiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale italiana è cresciuta sopra le attese a settembre.in Europa. Mediaset ha registrato un balzo dell'utile a 273,8 milioni di euro nei 9 mesi 2021. Risultati positivi anche per Credit Agricole, con l'utile che batte le attese nel 3° trimestre, e per ABN AMRO, che sta considerando un buyback dopo la trimestrale sopra le previsioni. ASPI ha registrato un utile di 498 milioni di euro nei primi 9 mesi 2021.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,58%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.piatta, che tiene la parità, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,50%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.496 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.172 punti.Variazioni negative per il(-0,72%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,56%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,48%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,45%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,43%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Tra i(+4,28%),(+2,43%),(+1,62%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,80%.Affonda, con un ribasso del 2,30%.