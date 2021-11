Camere Commercio, nasce l'ID InfoCamere dedicato alle imprese

(Teleborsa) -(ID InfoCamere) concessa dalla Certification Authority delle Camere di commercio.Attraverso la nuova piattaforma, accreditata da luglio 2020 quale organo certificatore riconosciuto a livello europeo per l’erogazione di servizi fiduciari e per il rilascio della firma digitale, le Camere di commercio mettono cosìtecnologicamente all’avanguardia, sicuri e semplici da usare per entrare a pieno titolo nell’economia digitale e accrescere efficienza e competitività."Con il nuovo servizio offerto da ID InfoCamere, il Sistema camerale riafferma il proprio ruolo a fianco delle imprese come ultimo miglio nel percorso verso la trasformazione digitale, mettendo a disposizione del territorio un patrimonio di conoscenze frutto di oltre quarant’anni di investimenti nell’innovazione", ha detto il Presidente di InfoCamere, che ricorda come la crisi pandemica abbia impresso un'accelerazione alla transizione digitale delle imprese.è uno strumento oramai indispensabile per: sottoscrivere contratti, ordini d’acquisto e accordi specifici (es. partnership o patti di riservatezza); verbali di assemblee o di consigli d’amministrazione e bilanci societari; polizze assicurative e domande di finanziamento; richieste di voucher e agevolazioni; comunicazioni e adempimenti verso le Pubbliche Amministrazioni e molto altro ancora.Con le soluzioniè possibile autenticarsi e accedere amessi a disposizione dalle Camere di commercio, tra cui Il Cassetto digitale dell’Imprenditore, Fatturazione elettronica, Libri digitali, Registro Imprese (ricerche e istanze), LEI Legal Entity Identifier, Albo Pretorio, Deposito bilanci, SUAP/SUE. Senza dimenticare i servizi di altre Amministrazioni quali, ad esempio, INPS, Agenzia delle Entrate e INAIL.Laper ottenere la propria firma digitale ID InfoCamere può essere svolta sia, grazie al video-riconoscimento. Attraverso ilè possibile da oggi richiedere, gestire e rinnovare la propria firma con identità digitale.La procedura di ID InfoCamere è intuitiva, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia: è sufficientesul sito web e, seguendo le istruzioni, fissare l’appuntamento per il. Dopo il pagamento del servizio con Pago PA, si riceve il link per il collegamento nella data e l’ora concordate.