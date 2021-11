Credit Agricole, utile batte attese nel 3° trimestre. Prosegue consolidamento di CreVal

Credit Agricole

(Teleborsa) -, il secondo più grande istituto di credito quotato in Francia, ha registrato undi 1,4 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2021, in aumento del 43,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 e superiore agli 1,23 miliardi di euro attesi dagli analisti, secondo dati Refinitiv. Isono aumentati del 7,4% a 5,53 miliardi di euro, al di sopra dei 5,46 miliardi di euro previsti dagli analisti, mentre il costo del rischio è diminuito del 56,1%. "Stiamo, in linea con i trimestri precedenti - ha commentato il- Il business è forte, trainato in particolare dall'efficacia delle misure pubbliche"., l'utile netto del terzo trimestre è aumentato del 25,7% a 2,2 miliardi di euro, mentre i ricavi sono saliti del 5,9% a quasi 9 miliardi di euro. Al 30 settembre 2021, l'utile è salito del 62% a 6,7 miliardi di euro. Nei primi nove mesi del 2021 il gruppo ha registrato +1.311.000, di cui 1.202.000 in Francia (934.000 clienti per le Banche Regionali) e 109.000 in Italia.Nel terzo trimestre 2021, i ricavi sottostanti disono aumentati del +32,6% su base annua a 612 milioni di euro, inclusi 145 milioni di euro derivanti dal consolidamento del Credito Valtellinese da maggio 2021. Escludendo questo effetto di perimetro, i ricavi di CA Italia sono comunque aumentati dell'1,1% rispetto al terzo trimestre 2020, trainati dalle commissioni attive del risparmio gestito e delle assicurazioni (+19% rispetto al terzo trimestre 2020). L'utile netto di CA Italia è stato pari a 74 milioni di euro, in crescita del +44% rispetto al terzo trimestre 2020.Il gruppo francese ha comunicato che nel terzo trimestre è. In particolare, oltre 2.000 dipendenti sono stati formati sul modello di banca e sull'organizzazione del Gruppo Crédit Agricole, è stata avviata la vendita dei prodotti Amundi ed è stato raggiunto un accordo su credito al consumo e leasing. Confermata anche la tempistica dei passi futuri, con una stima finale della PPA (Purchase Price Allocation) nel quarto trimestre a seguito del completamento della due diligence, l'annuncio di un programma di esuberi volontari e una fusione legale di CreVal prevista nel secondo trimestre del 2022.