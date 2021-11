Deboli i mercati asiatici. Fantasia crolla al ritorno alle negoziazioni

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Il listino dicontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,61%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Consolida i livelli della vigilia(-0,17%); variazioni negative per(-1,09%). In lieve ribasso(-0,41%); sulla stessa linea, in frazionale calo(-0,24%).Intanto, sono cresciuti ancora i, che a ottobre hanno mostrato un incremento tendenziale del 13,5% e si sono attestati su livelli record. Le obbligazioni del settore immobiliare hanno mostrato nuove perdite dopo checon il ritorno alle negoziazioni dopo sei settimane di stop (poiché la società aveva avvertito che potrebbe non essere in grado di far fronte ai propri obblighi di debito).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,12%.Il rendimento dell'è pari 0,06%, mentre il rendimento delscambia 2,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 12,4%; preced. 10,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,4%; preced. 0,7%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -1,72%).