Il settore utility italiano in territorio positivo (+1,19%), giornata euforica per Alerion Clean Power

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

A2A

Enel

Terna

Ftse MidCap

Alerion Clean Power

ERG

IREN

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 39.016,2 in crescita dell'1,19%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 381, dopo aver avviato la seduta a 379.Tra le azioni italiane adel comparto utility, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,43%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,27%.Composta, che cresce di un modesto +0,87%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,43%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.