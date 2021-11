Mediaset positiva dopo i conti. CFO: no comment su eventuali M&A

Mediaset

Prosiebensat

(Teleborsa) - Spicca il volo in Borsa, che si attesta a 2,592 con un, dopo la presentazione dei dati positivi dei primi nove mesi del 2021 . I risultati "sono davvero eccezionali", ha commentato nella call con gli analisti il, sottolineando che il Biscione è". Sul fronte della pubblicità "abbiamo pienamente recuperato i livelli del 2019", ha aggiunto il CFO, evidenziando che "si tratta del quinto trimestre consecutivo positivo".", ha risposto Giordani a una domanda sul tema. "Abbiamo l'assemblea degli azionisti il 25 novembre che dovrà decidere del nome e le due classi di azioni - ha proseguito - Non vogliamo alimentare qualsiasi tipo di speculazione, annunceremo le cose quando saranno sicure".Sulla tedesca"non vogliamo alimentare speculazioni, siamo i primi azionisti, siamoe del nostro investimento, siamo investitori di lungo periodo, non guardiamo alla performance settimanale ma alla creazione di valore a lungo termine". Nessun cambiamento ad oggi sulla partecipazione in Ei Tower, "siamo felici della performance della società".Nonostante il settore automotive stia soffrendo, "anche il mese di ottobre è stato positivo per Mediaset sul fronte della pubblicità e se i primi nove mesi dell'anno hanno registrato in Italia una crescita dei ricavi pubblicitari dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2019, pre-pandemia, il periodo gennaio-ottobre vede un +1,2% sempre rispetto ai primi dieci mesi del 2019", ha spiegato, nel corso della conference call. "L'obiettivo è che l'anno si chiuda almeno a +1,2%", ha aggiunto."Lanell'ultima parte dell'anno a causa dei colli di bottiglia nella disponibilità dei componenti chiave - ha spiegato Cardani - Ma siamo riusciti a ottenere risultati positivi, nonostante il settore automobilistico fosse in sofferenza, grazie allo stato di salute del nostro portafoglio di settori:, e gli altri settori molto più che compensano la debolezza del settore automotive".