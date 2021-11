Notorious Pictures, accordo con player internazionale per 7,6 milioni di euro

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche e nella gestione di sale cinematografiche, ha siglato un accordo con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per laper lo sfruttamento pluriennale in modalità Pay e Svod per un valore complessivo di circadi competenza del biennio 2021-2022."In un contesto di mercato dove progressivamente si sta tornando alla normalità, l'emergenza sanitaria nel nostro settore ha impresso una forte accelerazione al cambiamento conseguenza dell'enorme impatto determinato dalla digitalizzazione - ha commentato il- Stiamo assistendo ad unadella domanda di contenuti audiovisivi ed è in questo contesto che si colloca questo nuovo ulteriore importante accordo"."Il presidio del gruppo Notorious Pictures di tutte le aree di business legate al comparto dell’audiovisivo ci mette nella migliore condizione per sfruttare e cogliere tutte le opportunità di crescita e di essere al contempo", ha aggiunto Marchetti.