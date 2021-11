Precari, Anief chiede tavolo di confronto e interventi nella Legge di Bilancio

(Teleborsa) - Su, immissioni in ruolo e disponibilità dei posti si continua a parlare senza però trovare alcuna soluzione. Ma come stanno le cose?una volta per tutte? Per rispondere a queste domande, ilha condotto uno studio approfondito sui dati ufficiali, facendo anche il punto della situazione sui concorsi.Secondo il, “la situazione è pesante, in tutti i profili professionali, a partire dal sostegno sino ad arrivare al personale all’estero e agli educatori.per andare a modificare la piattaforma ministeriale che gestirà le assunzioni del 2022”.