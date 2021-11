Reddito di Cittadinanza, offerta congrua se lavoro a meno di 80 km dalla residenza

(Teleborsa) - Per definire "" un'occorrerà che il luogo di lavoro disti al massimo "" o possa essere raggiunto in 100 minuti con mezzi pubblici. Il vincolo territoriale entra nella nuova bozza di manovra e si aggiunge ai nuovi paletti previsti dal Governo per riformare ile definirne i termini per la sua interruzione. Si decade dal Reddito di Cittadinanza infatti dopo due proposte di lavoro congrue rifiutate, ma anche se non ci si presenta "almeno ogni mese", senza "comprovato giustificato motivo", presso un(Cpi). Ilsalta dalla seconda offerta: è congrua da qualsiasi luogo arrivi in territorio italiano. Quanto al "decalage", ossia la decurtazione economica all'assegno mensile, partirà dalla prima offerta congrua rifiutata e non dal sesto mese.Il taglio dell'sarà quindi legato all'accettazione o meno di un'offerta di lavoro e non sarà automatico: prima di procedere entrerà in gioco anche undi verifica per accertare che il beneficiario abbia effettivamente ricevuto e nel caso rifiutato l'offerta di lavoro, oltre ai meccanismi per facilitare l'incontro tra domanda e offerta.Lescatteranno con la, che rifinanzia il Reddito con un miliardo l'anno, ma in vista di una eventuale prossima revisione più strutturale della misura arrivano le proposte, dieci, messe nere su bianco nel primoper la valutazione del Reddito di Cittadinanza, nato a marzo scorso al, previsto dalla legge istitutiva del Reddito. Proposte presentate dalla presidente della commissione, Chiara Saraceno, insieme al ministro del Lavoro. "Una base da cui il Parlamento può partire per una riflessione e per ulteriori integrazioni", ha spiegato Orlando.Tra ledalla Commissione, quella di portare il periodo diin Italia necessario per ricevere il Reddito di Cittadinanza a 5 anni (rispetto ai 10 anni necessari oggi, di cui gli ultimi 2 continuativi), la revisione dellautilizzata dallo strumento per determinare la soglia di accesso al RdC e il suo importo nei nuclei familiari di diversa composizione migliorando le condizioni di accesso per le famiglie più numerose e con minori, la differenziazione del contributo per l’in base alla dimensione del nucleo familiare, la revisione delleper il calcolo del reddito che concorre alla definizione dell'importo del RdC per chi lavora (passando dall'80% al 60% fino al raggiungimento del reddito esente da imposizione fiscale, 100% per l'eccedente tale soglia), introduzione di una maggioreper quel che riguarda l'aspettoe ulteriori criteri per la definizione di(abbassando il limite contrattuale da 3 mesi a 1 mese).