Saes Group raddoppia l'utile nel 3° trimestre a 6,3 milioni euro

(Teleborsa) - Ilchiude il l terzo trimestre 2021 con unsia rispetto a 2,7 milioni di euro del terzo trimestre 2020 sia rispetto a 2,8 milioni di euro del secondo trimestre dell’esercizio corrente.Realizzati, in progressiva crescita in tutti i trimestri dell’esercizio corrente, trainati dalla Divisione Medical, che nel terzo quarter ha superato i livelli pre-Covid. L’utile industriale lordo consolidato è stato pari a 22,6 milioni di euro, in forte crescita (+41,6%) rispetto a 16 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2020.consolidato del terzo trimestre 2021 è stato pari a 9,5 milioni di euro, più che triplicato rispetto a 2,9 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente, e quasi raddoppiato rispetto a 5,3 milioni di euro del secondo trimestre 2021.è stato pari a 12,3 milioni di euro nel terzo trimestre 2021, in crescita sia rispetto a 5,7 milioni di euro d el terzo trimestre 2020, sia rispetto a 8,2 milioni di euro del secondo trimestre 2021, in linea con l’aumento delle vendite e dell’utile operativo.“Grande soddisfazione per i risultati del trimestre, che riportano il Gruppo ai livelli pre-Covid grazie al pieno recupero del business medicale", ha commentato, Presidente di SAES Getters, che anticipa "nei prossimi mesi ci attendiamo il consolidamento di questi risultati e il progressivo miglioramento dei comparti ancora penalizzati da fattori contingenti, come il packaging e le SMA industriali. A questo si sommerà il contributo delle recenti acquisizioni, che spingerà ulteriormente la crescita del business dei sistemi da vuoto".Posizione finanziaria netta positiva per 70,2 milioni al 30 settembre 2021.