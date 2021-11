SIT, ricavi e margini in crescita a doppia cifra nei 9 mesi 2021

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha registratopari a 286,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 26,1% rispetto allo stesso periodo 2020 (+19,4% a parità di perimetro). Le vendite della Divisione Heating sono state di 220,9 milioni euro (+26,7%) e quelle della Divisione Metering di 62 milioni di euro (+22,6%). L'è stato pari a 42 milioni di euro (+29,5%) e l'pari a 15,8 milioni di euro, contro 11,8 milioni nei primi nove mesi 2020."Nei primi nove mesi dell'anno abbiamo, trainati dall'Heating e dal Water Metering", ha dichiarato. "L'incertezza e la volatilità della supply chain sono stati affrontati grazie ad un team internazionale che ha consentito di mitigare l'impatto dello shortage sulla produzione e sulle consegne - ha aggiunto - Nei prossimi mesi, stante il perdurare di questo scenario, il contributo di questo team continuerà ad essere fondamentale. Abbiamo continuato ad investire tempo e risorse nel sostenere la ricerca e sviluppo per mantenere la nostra leadership e dare il nostro contributo alla transizione energetica".Il Cash flow operativo dei primi nove mesi è stato pari a 7 milioni di euro dopo investimenti per 19,6 milioni di euro. Laal 30 settembre 2021 è pari a 123,7 milioni di euro (era di 116,1 milioni a fine 2020). Per quanto riguarda la guidance, "nonostante il perdurare dell’incertezza legata alla catena di fornitura e della volatilità dei costi dei componenti, la società c in occasione dell'approvazione dei risultati semestrali ".