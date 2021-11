TAKE OFF, avviato bookbuilding per quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - TAKE OFF, gruppo italiano attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione difunzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sue avviato il, con lo sbarco a Piazza Affari previsto per il 23 novembre. TAKE OFF è presente su tutto il territorio nazionale con 143 negozi, di cui 26 gestiti direttamente e 117 tramite accordi di affiliazione. Ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 21 milioni di euro, un EBITDA pari a 6,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 31%), un utile netto di 3,8 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta cash positive per 1,7 milioni di euro.L'IPO avverrà attraverso un aumento di capitale a pagamento, per massimi 312.500 euro, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 3.125.000 azioni, rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali. Ilè stato fissato tra un minimo di 3,92 e un massimo di 4,08 euro per azione, per unadella società compresa tra 49 e 51 milioni di euro. Le risorse raccolte con l'IPO saranno impiegate per diversificare la presenza geografica su tutto il territorio nazionale, accelerare il percorso di apertura di nuovi negozi e"L'accesso al mercato azionario ci consentirà di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato da un crescente interesse dei consumatori verso il modello degli off-price retailers - ha commentatoF - Un settore in cui siamo protagonisti con un modello di business unico in Italia in grado di offrire un'esperienza di acquisto da fashion boutique ad una clientela di qualsiasi fascia di età". "L'operazione di quotazione permetterà a un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l'ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale", ha aggiunto.Nell’operazione TAKE OFF è: EnVent Capital Markets Ltd (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Chiomenti (Advisor Legale), Ernst & Young (Società di revisione), IR Top Consulting (Financial Communication), KT & Partners (IPO Research), MIT SIM (Specialist), Reply (Circuling), De Falco Notarnicola & Associati (Advisor Fiscale).