Borsa, debutto effervescente per Cofle su Euronext Growth Milan

Cofle

(Teleborsa) - Buona la prima perche debutta su Euronext Growth Milan con un rialzo del 17,4%.Cofle, multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, rappresentae porta a 159 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.In fase diCofle ha raccolto 15 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 17,2 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,6% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 70,2 milioni."Il successo del processo di IPO e il più che positivo apprezzamento della comunità finanziaria nazionale e internazionale, ci rendono estremamentefa grazie all’intuito e alla perseveranza di nostro padre - ha affermato-. Con la quotazione su Euronext Growth Milan ci dotiamo delle risorse necessarie al fine di cavalcare con successo l’onda della innovazione tecnologica e, grazie ad acquisizioni mirate e sinergiche, di.”