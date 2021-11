Cembre, crescita a doppia cifra di utili e ricavi

Cembre

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2021 il Gruppoha evidenziatoconsolidati pari a 124,3 milioni di euro, in crescita del 26,0% rispetto ai 98,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020; isono cresciuti del 12,7% anche rispetto a quelli registrati nei primi nove mesi del 2019.Ilconsolidato ( EBITDA ) dei primi nove mesi del 2021, pari a 35,6 milioni di euro, corrispondenti al 28,6% dei ricavi delle vendite, è aumentato del 47,5% rispetto a quello dei primi nove mesi del 2020, pari a 24,1 milioni di euro, corrispondenti al 24,4% dei ricavi delle vendite.Il(EBIT) si attesta a 27,1 milioni di euro, corrispondenti ad un margine del 21,8% sui ricavi delle vendite, è cresciuto del 69,7%, rispetto ai 16 milioni di euro dei primi nove mesi dello scorso esercizio, pari al 16,2% dei ricavi., pari a 27,3 milioni di euro, corrispondente al 21,9% delle vendite, è in crescita del 71,5% rispetto a quello dei primi nove mesi del 2020, pari a 15,9 milioni di euro.di periodo ha raggiunto i 20,2 milioni di euro, in aumento del 69,9%, rispetto agli 11,9 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.Laconsolidata, passata da un saldo positivo di 8,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 ad un valore positivo di 15,3 milioni di euro al 30 settembre 2021, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 15 milioni di euro da parte della Capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 7 milioni di euro. Al 30 settembre 2020, la posizione finanziaria netta era positiva per 3,7 milioni.