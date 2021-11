Coronavirus, curva contagi ancora in crescita in Italia. Boom in Germania

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività all'Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedìdiffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Stando all’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti Covid del Ministero della salute con i dati di oggi, nel nostro Paese sonoe dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 45.274.174 corrispondenti all'83,83% della popolazione over 12. Inoltre 2.145.353 persone hanno ricevuto anche la terza dose booster."La situazione italiana è al momento ancora fra le più favorevoli d'Europa,. Lo ha dettopresidente del Consiglio superiore di Sanità e direttore del dipartimento di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle preoccupazioni che derivano dai dati Covid di alcuni paesi esteri.Preoccupa lache ha registrato un nuovonuove infezioni da Covid. E' la prima volta che la Germania supera i 50mila casi giornalieri dall'inizio della pandemia, e arriva mentre i contagi e i decessi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni. Il numero di morti è invece pari a 235.Cresce anche la pressione sulle unità di cura ospedaliera in scia al trend negativo, attribuito da molti al tasso di vaccinazione relativamente basso della popolazione tedesca, poco più del 67%.