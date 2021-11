Covid, Speranza: terza dose per fascia di età 40-60 anni da dicembre

(Teleborsa) - Il ministro della Salute,, ha annunciato che dal primosaranno chiamati allaanche chi ha. "La terza dose è assolutamente strategica per la: siamo all'83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il richiamo ad oggi è stato offerto 2,4 milioni", ha spiegato ieri il ministro rispondendo al question time alla Camera. "Abbiamo iniziato da immunocompromessi, fragili, sanitari, over 60 e chi ha avuto J&J che possono avere booster dopo sei mesi", ha aggiunto.Capitolo. "La durata per i soggetti guariti è di 6 mesi e per i vaccinati e di 12 mesi. Il Governo intende avviare un percorso di approfondimento per acclarare se vi siano le condizioni per valutare diversamente ilrilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischi di reinfezione è basso sea variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale", ha spiegato il ministro. "Lache ha consentito l'estensione da 9 a 12 mesi del Green Pass per iè stata frutto di un'unica e univoca volontà parlamentare: l'estensione del Green Pass fino a 12 mesi potrà essere rivista in futuro se emergeranno nuovi dati o studi. Ogni settimana l'(ISS) presenta un rapporto sull'efficacia dei vaccini e i dati consentono di aggiornare le indicazioni. Da settembre osservati primi segnali di perdita di efficacia per cui è raccomandata una dose aggiuntiva per alcune categorie", ha fatto sapere Speranza."I Green Pass scaricati ad oggi sono. Resta evidente che chi è identificato comeè sempre soggetto a isolamento ed è escluso a rigore l'uso del Green Pass se il titolare è causa di possibile contagio. La revoca segue una doppia opzione: la segnalazione del medico o il tampone positivo i cui dati convergono su piattaforma regionale", ha infine sottolineato il ministro.