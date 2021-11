Eventi e scadenze dell'11 novembre 2021

A2A

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoPresentazione ricerca "Arte: il valore dell’Industry in Italia" - Lo studio, realizzato dall'osservatorio di Nomisma, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, illustrerà i principali numeri della filiera dell'Arte ed il suo impatto economico sul Paese. Interviene, tra gli altri, il ministro della Cultura, FranceschiniOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioCommissione Europea - Rapporto d'autunno sulle previsioni economiche dell'area euroParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia; L'economia di Basilicata, Marche , Province autonome di Trento e di Bolzano - aggiornamenti congiunturaliBCE - Bollettino EconomicoConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri (Commercio)11.00 - INVESTOR DAY: Iren Business Plan @2030 - La presentazione del piano industriale di Iren si svolgerà a Milano- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2021- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2021 e relativa conference call- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2021 ed earnings call sui risultati consolidati- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Risultati al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati terzo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti per la presentazione dei risultati del Gruppo Generali al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 30.09.2021- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria- CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference Call di presentazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle vendite trimestrali consolidate del Gruppo SOL al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 agosto 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive