illimity, utile nove mesi +90%

illimity bank

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con un, in crescita del 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel terzo trimestre l'utile è stato di 18,8 milioni di euro, in crescita del 98% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso., in crescita del 37% rispetto ai primi nove mesi dell'anno scorso. Il Roe sale al 9%.Robusta dotazione patrimoniale con il Cet1 Ratio che si incrementa al 20,1% e il Total Capital Ratio che si attesta al 26,5%."Il mondo che illimity serve, quello delle PMI, offre grandi opportunità. Un numero crescente di imprese presentano ambiziosi progetti di sviluppo del loro potenziale, molte stanno intraprendendo solidi percorsi di ristrutturazione e rilancio. Anche la crescita del credito corporate distressed accelererà allo scadere delle moratorie bancarie e si dimostrerà- ha commentato-. Le scelte e gli investimenti tecnologici che abbiamo realizzato in questi anni ci permettono di offrire un modello di servizio che si è dimostrato competitivo sia per competenza che per efficienza. B-ILTY, la banca diretta per le small corporates che verrà avviata nella prima parte dell’anno 2022 sul mercato, completerà la costruzione del modello illimity e costituirà un assoluto unicum a livello non solo italiano.dei primi nove mesi del 2021 e, in particolare del terzo trimestre appena concluso, ciai nostri clienti e ai nostri azionisti".