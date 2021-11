L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,75%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

Exprivia

Txt E-Solutions

Sabaf

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 170.367,3 con una performance positiva dello 0,75%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 1.000, dopo aver avviato la seduta a 999.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,84%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,31%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,57%.Buona performance per, che cresce dell'1,09%.