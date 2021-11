Lieve ribasso per il comparto beni industriali a Milano (-0,66%), perde molto Interpump

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

listino principale

Interpump

Prysmian

mid-cap

GVS

Biesse

Datalogic

small-cap

Fidia

Saes Getters

D'Amico

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 42.606,8, con un decremento di 281,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 1.169, dopo aver avviato la seduta a 1.167.Nel, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Tra leitaliane, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,00%.scende dell'1,85%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.