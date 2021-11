Open Fiber, ok Ue senza condizioni a CDP-Macquarie

(Teleborsa) - Via libera senza condizioni, dell'Antitrust UE, all'operazione die del fondo australianoper l'acquisizione della quota di Enel inIl egistro della direzione generale per la Concorrenza della Commissione europea aggiornato questa mattina ha segnalato che si tratta di unaL'operazione porterà Cdp ad aumentare la quota di partecipazione ale Macquarie ad acquisire ilNel suo esame per il via libera al controllo congiunto di Open Fiber da parte di Cdp e Macquarie, l'Ue ha anche valutato se, "alla luce degli interessi di Cdp inl'aumento del 10% della quota di Cdp - che passa dal 50 al 60% - "avrebbe aumentato i rischi di coordinamento tra Open Fiber e Tim".L'Antitrust ha concluso che "i possibili problemi anticoncorrenziali non sono specifici dell'operazione proposta poiché Cdp aveva già il controllo congiunto di Open Fiber", ma resta validadei Trattati Ue o qualsiasi altra disposi