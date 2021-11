Piazza Affari chiude positiva in un'Europa più riflessiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sostenuta dai risultati di alcune blue-chips. A sostenere i mercati ha concorso la revisione al rialzo delle stime di crescita dell'Eurozona , annunciata da Bruxelles nel rapporto d'autunno, mentre restano grandi incognite sul fronte dell'inflazione Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,146. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.861,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 81,56 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,60%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,20%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,26% a 27.633 punti, mentre, al contrario, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 30.294 punti. Leggermente negativo il(-0,45%); come pure, in rosso il(-1,14%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,93 miliardi di euro, in calo del 25,39%, rispetto ai 2,59 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,67 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,37%.,l dopo l'annuncio dell'IPO di Iveco. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,26% in scia ai risultati dei 9 mesi Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,89%.Buona performance per, che cresce dell'1,78%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%, nel giorno dei conti Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.Tra i(+3,97%),(+3,79%),(+3,01%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,16%.Affonda, con un ribasso del 6,42%.Crolla, con una flessione del 5,72%.