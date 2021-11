Prysmian: utile primi 9 mesi lievita a 255 milioni, confermata guidance

Prysmian

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con, con una variazione organica delrispetto ai primi nove mesi del 2020, escludendo il segmento Projects ed evidenziando un forte recupero in tutti i Business e in pressoché tutte le geografie.registra una crescita del 12,1% a €25 milioni. L’EBITDA è aumentato a 700 milioni (601 milioni nei primi nove mesi del 2020), mentre il Risultato Operativo sale a €88 milioni rispetto ai 294 milioni dei primi nove mesi del 2020.di pertinenza degli azionisti della Capogruppoi rispetto ai 140 milioni del corrispondente periodo del 2020Negli ultimi dodici mesi il Gruppo ha generato unpari a 282 milioni. L’a fine settembre ammonta a 2.663 milioni (€.669 milioni al 30 settembre 2020).Alla luce dei risultati dei nove mesi, il Gruppo: EBITDA Adjusted compreso nell’intervallo di 920-970 milioni, in significativo miglioramento rispetto a 840 milioni registrati nel 2020. Inoltre, il Gruppo prevede per l’esercizio 2021 di generare flussi di cassa per circa 300 milioni.