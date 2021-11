Retelit, utile primi 90 mesi sale a 5,1 milioni

Retelit

(Teleborsa) -ha chiuso i primi 9 mesi conrispetto si 109,1 milioni del pari periodo del 2020. I ricavi dell’attività caratteristica sono pari a 121,8 milioni rispetto a 107 milioni nei nove mesi 2020.è stato pari a 37,6 milioni rispetto ai 32,7 milioni nei primi nove mesi del 2020. L’EBITDA margin si attesta al 29.7% sostanzialmente in linea rispetto al 30% del 2020.è positivo per 9 milioni rispetto ai 7,6 milioni del corrispondente periodo precedente., rispetto ai 3,6 milioni registrati a fine settembre 2020.in aumento a 140,8 milioni rispetto ai 128,2 milioni al 31 dicembre 2020.“I primi nove mesi dell’anno si chiudono con risultati molto soddisfacenti che confermano la solidità del Gruppo e un posizionamento distintivo ed eccellente nel settore", ha affermato l'Ad, aggiungendo "le azioni messe in atto nell’ultimo periodohanno ulteriormente ottimizzato la redditività e siamo oggi pronti a cogliere la nuova sfida che passa attraverso la sempre maggior integrazione tra infrastrutture, piattaforme, managed services e soluzioni ICT".Laprevede une un EBITDA tra i 58 e 64 milioni. A livello patrimoniale si confermano investimenti nel range tra 31 e 37 milioni, mentre il free cashflow è atteso a fine anno in un range compreso tra 20 e 28.