Segno meno per il comparto utility in Italia (-0,83%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

Italgas

listino milanese

Alerion Clean Power

Acea

IREN

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 39.366,9 di 328,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 381, dopo che in principio era 382.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,30%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,71%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,42%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,64% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,57%.