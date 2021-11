Somec acquista azioni proprie e conclude il programma

Somec

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2021 ed avviato il 12 ottobre 2021,ha comunicato di aver, dal 2 all'8 novembre 2021, complessivamentead un prezzo medio ponderato di 36,1050 euro e per uncomplessivo pari aDall’inizio del programma, all'8 novembre, a seguito delle operazioni finora effettuate, Somec detiene 17.804 azioni proprie, pari allo 0,26% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 599.065,31 euro.La Società ha inoltre reso noto che in data 8 novembre 2021 si èpositivamenteNell'ambito del programma, dal 12 ottobre 2021 all'8 novembre 2021, sono state acquistate complessivamente 17.804 azioni proprie, pari allo 0,26% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad 599.065,31 euro, al prezzo medio ponderato di 33,6478 euro.Al 9 novembre, pertanto, il Gruppo detiene 17.804 azioni proprie, pari allo 0,26% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,si muove verso il basso e si posiziona a 35,4 euro, con una discesa dello 0,84%.