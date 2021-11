Sotto i livelli della vigilia il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-0,56%), perde poco FNM

comparto viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo, mentre ilaccusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 35.458,6, sta trattando a 35.212,4, in calo di appena -198,6 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 209, dopo aver aperto a 211.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,72% rispetto alla seduta precedente.